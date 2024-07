【KTSF】

Millbrae市週二進行對兩名市議員的罷免選舉,根據選務處昨晚發布的最新一輪點票結果,目前超過七成的選民支持罷免兩人。

截至週二晚上9點35分的開票數字,贊成罷免第二選區市議員Angelina Cahalan有70.52%,贊成罷免第四選區市議員Maurice Goodman有78.65%。

選務處表示,已經點算的選票,是週二或之前收到的郵寄選票,和週一之前送到投票中心和投票箱的選票,以及投票中心的選票,還沒有點算的數字是週二之後收到的郵寄選票,和週一之後送到投票中心和投票箱的選票。

下一輪的開票結果將在週五下午4點半之前公佈。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。