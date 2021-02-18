暴風雪吹襲美國中南部 得州有地區斷水斷電

【有線新聞】

美國中南部持續受暴風雪吹襲，增至至少30人死亡，逾300萬戶仍然停電，民眾要室內生火取暖。受影響最嚴重的得州，部分地區水管結冰，沒水供應。

得州休斯敦居民，趁新一輪暴風雪吹襲前排隊購買液化石油氣。德州居民墨菲說：「停電了，人們只想保暖，所以液化石油氣是保暖的方法之一，我想這裡沒有太多木頭，很多人都沒有柴火。」

包括得州在內，受災嚴重的中南部州分，仍有超過300萬戶停電。無暖氣，居民逼於無奈在室內開石油氣燒烤爐或燒柴來生火，相擁取暖。但並非每戶都有壁爐，有人要在陶瓷煲生火，甚至用汽油或酒精搓手液作為燃料，亦有家庭只剩下蠟燭可用。

生火取暖釀成悲劇，休斯敦有老婦和3名孫子；死於火災，俄勒岡有4人一氧化碳中毒身亡。

有商戶趁仍有電化身臨時收容中心。德州居民班尼斯說：「我們不能讓家人凍僵，不得溫飽，店主善心，否則，我們只能待在寒冷刺骨的家中。」

暴風雪打擊接踵而來，路易斯維爾市半日內接到近百宗爆水管報告，均與水管結冰有關。加上水壓降低影響供水，休斯敦有醫院面臨「斷水」，當局呼籲居民節約用水。

面對這次破記錄寒冬，天然氣井和管道凍結，發電設施受損，特別是得州，以往冬季用電量均比夏季低，不少發電廠此時維修。在風力和太陽能發電效能相對減低時，突如其來的寒流令供電系統不勝負荷。

得州州長阿博特宣布，周日前禁止天然氣輸出州外。有市長要求民眾不應向政府乞求援助，又指當下是汰弱留強的時刻，被指失言要辭職。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。