暴風雪吹襲美國中南部 得州有地區斷水斷電

美國中南部持續受暴風雪吹襲,增至至少30人死亡,逾300萬戶仍然停電,民眾要室內生火取暖。受影響最嚴重的得州,部分地區水管結冰,沒水供應。

得州休斯敦居民,趁新一輪暴風雪吹襲前排隊購買液化石油氣。德州居民墨菲說:「停電了,人們只想保暖,所以液化石油氣是保暖的方法之一,我想這裡沒有太多木頭,很多人都沒有柴火。」

包括得州在內,受災嚴重的中南部州分,仍有超過300萬戶停電。無暖氣,居民逼於無奈在室內開石油氣燒烤爐或燒柴來生火,相擁取暖。但並非每戶都有壁爐,有人要在陶瓷煲生火,甚至用汽油或酒精搓手液作為燃料,亦有家庭只剩下蠟燭可用。

生火取暖釀成悲劇,休斯敦有老婦和3名孫子;死於火災,俄勒岡有4人一氧化碳中毒身亡。

有商戶趁仍有電化身臨時收容中心。德州居民班尼斯說:「我們不能讓家人凍僵,不得溫飽,店主善心,否則,我們只能待在寒冷刺骨的家中。」

暴風雪打擊接踵而來,路易斯維爾市半日內接到近百宗爆水管報告,均與水管結冰有關。加上水壓降低影響供水,休斯敦有醫院面臨「斷水」,當局呼籲居民節約用水。

面對這次破記錄寒冬,天然氣井和管道凍結,發電設施受損,特別是得州,以往冬季用電量均比夏季低,不少發電廠此時維修。在風力和太陽能發電效能相對減低時,突如其來的寒流令供電系統不勝負荷。

得州州長阿博特宣布,周日前禁止天然氣輸出州外。有市長要求民眾不應向政府乞求援助,又指當下是汰弱留強的時刻,被指失言要辭職。

