德州州際公路上發生一次大規模撞車事故,至少有了6人喪生,涉及超過130輛車。

連環車禍發生在德州Fort Worth市中心附近的35號州際公路上,原因是在冬季暴風雨帶來的冰雨,雨夾雪,使路面結冰打滑。

當地救護服務的發言人說,65人正在醫院接受治療,其中幾人受了重傷。

其他地方,在奧斯汀有超過24輛汽車在結冰的道路上撞在一起,有一人受傷。

還有從阿肯色州到肯塔基州均已發生冰暴警告。

