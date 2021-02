DMV指加州駕駛人個人資料或遭外洩（視頻）

【KTSF】

加州汽車管理局(DMV)周三宣布,受到網路攻擊事件的影響,加州駕駛人的個人資訊有可能遭到外洩。

DMV周三發布聲明指出,近期該機構用來查核車輛登記住址的承包商,在2月初遭到駭客勒索軟件攻擊,導致DMV送交給該合約商的駕駛人個人資訊有潛在的風險。

這家受攻擊的合約商是位於西雅圖的自動基金轉移服務(Automatic Funds Transfer Services),受影響的資料可能包括最近20個月以來加州的車輛登記紀錄,例如姓名、地址、車牌號碼,以及車輛識別號碼VIN等。

不過DMV強調,遭外洩的資料並不包含駕駛人社安號碼、選民登記和駕照訊息等,目前DMV仍在調查有哪些個人資料遭到不當使用,並且獲悉事件後已經立即全面暫停向該合約商發送資料,並將事件通報給聯邦調查局(FBI)。

