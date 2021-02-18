DMV指加州駕駛人個人資料或遭外洩（視頻）

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加州汽車管理局（DMV）周三宣布，受到網路攻擊事件的影響，加州駕駛人的個人資訊有可能遭到外洩。

DMV周三發布聲明指出,近期該機構用來查核車輛登記住址的承包商，在2月初遭到駭客勒索軟件攻擊，導致DMV送交給該合約商的駕駛人個人資訊有潛在的風險。

這家受攻擊的合約商是位於西雅圖的自動基金轉移服務（Automatic Funds Transfer Services），受影響的資料可能包括最近20個月以來加州的車輛登記紀錄，例如姓名、地址、車牌號碼，以及車輛識別號碼VIN等。

不過DMV強調，遭外洩的資料並不包含駕駛人社安號碼、選民登記和駕照訊息等，目前DMV仍在調查有哪些個人資料遭到不當使用，並且獲悉事件後已經立即全面暫停向該合約商發送資料，並將事件通報給聯邦調查局（FBI）。

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