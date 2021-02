Santa Clara縣將擴大疫苗接種人群（視頻）

【KTSF】

Santa Clare縣周三宣布將擴大疫苗接種人群。

Santa Clare縣從2月28日起,將疫苗接種人群擴大至從事教育、託兒、緊急服務、食品和農業的員工。

Santa Clara縣衛生官Sara Cody在周三的新聞發布會上指,對抗疫情的工作取得進步,前線醫護人員、安老院院友及65歲以上人士的接種進展良好。

儘管目前疫苗供應量非常有限,但每週都在緩慢增加,目標是到夏季為該縣符合資格的85%的居民接種疫苗,至於何時可以從紫色級別降至紅色,Cody指,解封受很多因素影響,還要考慮變種病毒的傳播情況,因此目前仍未有明確時間表。

官方建議民眾接種疫苗後仍需佩戴口罩,並保持社交距離,避免人群聚集。

如果民眾需要協助登記,可致電211,也可以通過登錄http://sccfreevax.org預約接種疫苗。

