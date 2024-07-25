【加州新聞】男子在南加州死亡谷遺失拖鞋 步行時燙傷腳底（視頻）

July 25, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞

【KTSF 朱慧琪報導】

加州多處出現酷熱天氣，一名男子上週末在南加州沙漠地帶死亡谷（Death Valley）遺失拖鞋而燙傷腳底，要由直升機送醫院治理。

死亡谷的國家公園護林局指，事發在上星期六，一名來自比利時的42歲男遊客，在沙漠短程步行時遺失拖鞋。

當日的空氣溫度約為華氏123度，而地面溫度更會大幅高過空氣溫度，導致男子的腳底燙傷，男子的家人尋求公園的其他遊客協助，一同將男子抬到停車場，後來當局認為男子的傷勢需要迅速醫治，於是用直升機將他送往醫院。

當局建議遊客，夏季在死亡谷國家公園遊覽期間，不要離開汽車步行範圍十分鐘腳程，並不要在早上10點後徒步遊覽，要多喝水，食有鹽份的零食，戴帽子和塗防曬霜。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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