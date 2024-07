【加州新聞】男子在南加州死亡谷遺失拖鞋 步行時燙傷腳底（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州多處出現酷熱天氣,一名男子上週末在南加州沙漠地帶死亡谷(Death Valley)遺失拖鞋而燙傷腳底,要由直升機送醫院治理。

死亡谷的國家公園護林局指,事發在上星期六,一名來自比利時的42歲男遊客,在沙漠短程步行時遺失拖鞋。

當日的空氣溫度約為華氏123度,而地面溫度更會大幅高過空氣溫度,導致男子的腳底燙傷,男子的家人尋求公園的其他遊客協助,一同將男子抬到停車場,後來當局認為男子的傷勢需要迅速醫治,於是用直升機將他送往醫院。

當局建議遊客,夏季在死亡谷國家公園遊覽期間,不要離開汽車步行範圍十分鐘腳程,並不要在早上10點後徒步遊覽,要多喝水,食有鹽份的零食,戴帽子和塗防曬霜。

