【灣區新聞】加州州長再撥兩億解決無家可歸者營地問題 灣區多縣受惠（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森週四宣布一項近兩億元的全新撥款，要解決加州各地無家可歸者營地問題，灣區包括中半島San Mateo縣、東灣奧克蘭市以及北灣Marin縣共三個行政區受惠。

為了幫助解決加州各地無家可歸營地問題，州長紐森週四邀集十多個縣市首長召開視訊記者會，宣布將撥款1.92億美元，讓無家可歸人士離開紮營地，獲得住房安置，並推出新措施，加強對州無家可歸者資金的監督，由地方行政管轄當局問責。

州長坦言，包括他自己在內，都已經受不了街頭的無家可歸問題，希望新的撥款能舒緩現狀。

紐森說：「人們受夠了、大家都受不了了，我也受夠了、受不了，我知道市長與市府官員也受夠了，我們沒那麼天真，對於選民設定的期待，人們要看到那些帳篷和營地移除，但也希望以慈悲和周到的方式來做。」

這筆近兩億撥款來自加州的營地解決基金（Encampment Resolution Fund），將資助20個跟無家可歸營地相關計劃，共有17個不同的社區受惠，其中的12個項目會用在立即清除營地。

加州商業、消費者服務與住房局局長Tomiquia Moss說：「這20個計劃中有12個，旨在立即解決加州紮營問題，我們不希望弱勢鄰居變得更脆弱，所以這是該計劃真正重大組成部。」

在州府週四公布的名單中，灣區共有三個行政區受惠，其中東灣奧克蘭市將獲得720萬，北灣Marin縣將獲得1,820萬，中半島San Mateo縣將獲得1,410萬。

San Mateo縣府行政官Mike Callagy週四也出席視訊記者會，Callagy盛讚州長紐森，是他從事公職四十多年來，對安置無家可歸者做得最多的州長。

他表示，San Mateo縣獲得的撥款，將在原先Home Key計畫的基礎上幫助更多無家可歸者。

Callagy說：「州長的Home Key計劃，已在San Mateo縣和任何懷疑計劃的人，展現巨大的承諾，我希望你到San Mateo縣，看看我們在這個項目中安置的600人，我們今天收到的這筆補助，將加強這些努力。」

州府估計，這些獲得撥款的計劃全部完成，將可以幫助到3,600名無家可歸者，其中有2,200人可取得永久性住房。

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