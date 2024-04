【灣區新聞】加州州長再撥兩億解決無家可歸者營地問題 灣區多縣受惠（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森週四宣布一項近兩億元的全新撥款,要解決加州各地無家可歸者營地問題,灣區包括中半島San Mateo縣、東灣奧克蘭市以及北灣Marin縣共三個行政區受惠。

為了幫助解決加州各地無家可歸營地問題,州長紐森週四邀集十多個縣市首長召開視訊記者會,宣布將撥款1.92億美元,讓無家可歸人士離開紮營地,獲得住房安置,並推出新措施,加強對州無家可歸者資金的監督,由地方行政管轄當局問責。

州長坦言,包括他自己在內,都已經受不了街頭的無家可歸問題,希望新的撥款能舒緩現狀。

紐森說:「人們受夠了、大家都受不了了,我也受夠了、受不了,我知道市長與市府官員也受夠了,我們沒那麼天真,對於選民設定的期待,人們要看到那些帳篷和營地移除,但也希望以慈悲和周到的方式來做。」

這筆近兩億撥款來自加州的營地解決基金(Encampment Resolution Fund),將資助20個跟無家可歸營地相關計劃,共有17個不同的社區受惠,其中的12個項目會用在立即清除營地。

加州商業、消費者服務與住房局局長Tomiquia Moss說:「這20個計劃中有12個,旨在立即解決加州紮營問題,我們不希望弱勢鄰居變得更脆弱,所以這是該計劃真正重大組成部。」

在州府週四公布的名單中,灣區共有三個行政區受惠,其中東灣奧克蘭市將獲得720萬,北灣Marin縣將獲得1,820萬,中半島San Mateo縣將獲得1,410萬。

San Mateo縣府行政官Mike Callagy週四也出席視訊記者會,Callagy盛讚州長紐森,是他從事公職四十多年來,對安置無家可歸者做得最多的州長。

他表示,San Mateo縣獲得的撥款,將在原先Home Key計畫的基礎上幫助更多無家可歸者。

Callagy說:「州長的Home Key計劃,已在San Mateo縣和任何懷疑計劃的人,展現巨大的承諾,我希望你到San Mateo縣,看看我們在這個項目中安置的600人,我們今天收到的這筆補助,將加強這些努力。」

州府估計,這些獲得撥款的計劃全部完成,將可以幫助到3,600名無家可歸者,其中有2,200人可取得永久性住房。

