舊金山警方宣布在亞裔聚居社區加強警力

針對灣區以至全美近來不斷發生的亞裔遇襲案,舊金山(三藩市)警方宣布在市內亞裔聚居的社區加強警力。

舊金山Market街近日發生最少兩宗亞裔無故遇襲的案件,加上本星期初亞特蘭大一間按摩院發生造成8死的槍擊案,亞裔佔了6人,事件震驚全美亞裔社區。

中華總會館總董司徒仲山說:「廣大市民同仇敵蓋,希望繼續加強巡邏,特別出動摩托警員巡邏,這個新的做法會一定起到很多影響力及作用。」

聽到市民的擔憂,舊金山警察局宣布在全市亞裔聚居的社區增派警力巡邏。

中央警局分局長吳俊偉(Julian Ng)說:「亞特蘭大亞裔社區發生槍擊案,我們這裡同樣提高警覺,不會讓任何人有機可乘,我們希望派人出來確保社區的安全。」

吳俊偉表示,除了在增加現有的巡警人數外,中央警局的副局長及警長一有時間都會在華埠巡邏,晚間會有警車穿梭區內每條大街小巷,另外,他會尋求一切來自警局的其他資源,包括總部已經答應派遣電單車巡警到區內支援,吳俊偉指出,他會盡一切辦法不讓任何暴力事件在華埠發生。

吳俊偉說:「我們認真處理這些事件,如果任何事在中央警局範圍發生,相信我,我會全力去破案。」

中華總會館與社區治安關注組織SF Safe共同宣布,向本星期在Market街分別遇襲的中菲混血兒Danny Yu Chang,與周三遇襲的謝婆婆,每人捐出兩千元作醫藥費。

