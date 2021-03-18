舊金山警方宣布在亞裔聚居社區加強警力

【KTSF 陳嘉琪報道】

針對灣區以至全美近來不斷發生的亞裔遇襲案，舊金山（三藩市）警方宣布在市內亞裔聚居的社區加強警力。

舊金山Market街近日發生最少兩宗亞裔無故遇襲的案件，加上本星期初亞特蘭大一間按摩院發生造成8死的槍擊案，亞裔佔了6人，事件震驚全美亞裔社區。

中華總會館總董司徒仲山說：「廣大市民同仇敵蓋，希望繼續加強巡邏，特別出動摩托警員巡邏，這個新的做法會一定起到很多影響力及作用。」

聽到市民的擔憂，舊金山警察局宣布在全市亞裔聚居的社區增派警力巡邏。

中央警局分局長吳俊偉（Julian Ng）說：「亞特蘭大亞裔社區發生槍擊案，我們這裡同樣提高警覺，不會讓任何人有機可乘，我們希望派人出來確保社區的安全。」

吳俊偉表示，除了在增加現有的巡警人數外，中央警局的副局長及警長一有時間都會在華埠巡邏，晚間會有警車穿梭區內每條大街小巷，另外，他會尋求一切來自警局的其他資源，包括總部已經答應派遣電單車巡警到區內支援，吳俊偉指出，他會盡一切辦法不讓任何暴力事件在華埠發生。

吳俊偉說：「我們認真處理這些事件，如果任何事在中央警局範圍發生，相信我，我會全力去破案。」

中華總會館與社區治安關注組織SF Safe共同宣布，向本星期在Market街分別遇襲的中菲混血兒Danny Yu Chang，與周三遇襲的謝婆婆，每人捐出兩千元作醫藥費。

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