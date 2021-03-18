舊金山警方宣布在亞裔聚居社區加強警力

March 18, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 華人社區
(KTSF)

【KTSF 陳嘉琪報道】

針對灣區以至全美近來不斷發生的亞裔遇襲案，舊金山（三藩市）警方宣布在市內亞裔聚居的社區加強警力。

舊金山Market街近日發生最少兩宗亞裔無故遇襲的案件，加上本星期初亞特蘭大一間按摩院發生造成8死的槍擊案，亞裔佔了6人，事件震驚全美亞裔社區。

中華總會館總董司徒仲山說：「廣大市民同仇敵蓋，希望繼續加強巡邏，特別出動摩托警員巡邏，這個新的做法會一定起到很多影響力及作用。」

聽到市民的擔憂，舊金山警察局宣布在全市亞裔聚居的社區增派警力巡邏。

中央警局分局長吳俊偉（Julian Ng）說：「亞特蘭大亞裔社區發生槍擊案，我們這裡同樣提高警覺，不會讓任何人有機可乘，我們希望派人出來確保社區的安全。」

吳俊偉表示，除了在增加現有的巡警人數外，中央警局的副局長及警長一有時間都會在華埠巡邏，晚間會有警車穿梭區內每條大街小巷，另外，他會尋求一切來自警局的其他資源，包括總部已經答應派遣電單車巡警到區內支援，吳俊偉指出，他會盡一切辦法不讓任何暴力事件在華埠發生。

吳俊偉說：「我們認真處理這些事件，如果任何事在中央警局範圍發生，相信我，我會全力去破案。」

中華總會館與社區治安關注組織SF Safe共同宣布，向本星期在Market街分別遇襲的中菲混血兒Danny Yu Chang，與周三遇襲的謝婆婆，每人捐出兩千元作醫藥費。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles