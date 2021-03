加州數百萬50至64歲人士未能優先接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

根據The Mercury News報導,從3月15號開始,超過440萬有健康風險的加州人符合資格接種新冠疫苗,但同時,也有數百萬因年齡或職業容易感染新冠病毒的人,卻被從優先接種計劃中被悄悄剔除。

The Mercury News報導稱,在優先接種計劃中被剔除的加州人,由於並沒有指出50歲到64歲的人是否屬於優先計劃中的人群,因此在這個年齡層,而且因為工作性質有可能感染新冠病毒的人,都想知道自己是否會有疫苗接種優先權,還是也像其他大多數年輕人一樣,要等到全美開放給所有人接種,也就是說,最快要等到5月。

退休人士組織樂齡會表示,已經有很多會員表示擔憂,因為有九成三的新冠病例,死亡患者都是50歲以上。

報導指,50到64歲,以及其他有風險的工作者,被列為下一個優先接種人群,也就是應該從3月15號起可以接種疫苗,不過2月時,有人發現這個訊息從州府網站上消失,州府衛生部門尚未就此做出回應。

不過拜登總統上星期表示,計劃從5月1日起,開放給所有16歲以上的成年人接種疫苗,州長紐森則在一個記者會上回應稱,期待未來數天及數星期,州府收到的疫苗數量會逐漸增多,希望到5月1號已經可以取消優先計劃,做到人人都能接種疫苗。

