加州數百萬50至64歲人士未能優先接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

根據The Mercury News報導，從3月15號開始，超過440萬有健康風險的加州人符合資格接種新冠疫苗，但同時，也有數百萬因年齡或職業容易感染新冠病毒的人，卻被從優先接種計劃中被悄悄剔除。

The Mercury News報導稱，在優先接種計劃中被剔除的加州人，由於並沒有指出50歲到64歲的人是否屬於優先計劃中的人群，因此在這個年齡層，而且因為工作性質有可能感染新冠病毒的人，都想知道自己是否會有疫苗接種優先權，還是也像其他大多數年輕人一樣，要等到全美開放給所有人接種，也就是說，最快要等到5月。

退休人士組織樂齡會表示，已經有很多會員表示擔憂，因為有九成三的新冠病例，死亡患者都是50歲以上。

報導指，50到64歲，以及其他有風險的工作者，被列為下一個優先接種人群，也就是應該從3月15號起可以接種疫苗，不過2月時，有人發現這個訊息從州府網站上消失，州府衛生部門尚未就此做出回應。

不過拜登總統上星期表示，計劃從5月1日起，開放給所有16歲以上的成年人接種疫苗，州長紐森則在一個記者會上回應稱，期待未來數天及數星期，州府收到的疫苗數量會逐漸增多，希望到5月1號已經可以取消優先計劃，做到人人都能接種疫苗。

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