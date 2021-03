【KTSF】

周五在中半島Daly City市再有亞裔長者遭搶劫襲擊,附近的閉路電視拍攝到畫面。

畫面見到一名69歲亞裔婆婆周五下午約3時半,在Serravista夾Norwood Ave附近,被一名從後跑過來的男人拉倒在地,然後搶劫,該名婆婆事後揮手求救,警方仍在追捕疑犯。

總統拜登和副總統賀錦麗周五前往阿特蘭大按摩院槍擊案所在的喬治亞州發言,表示會對抗種族仇恨。

另外,最近在舊金山(三藩市)市中心都有一名講台山話的婆婆遭到匪徒無故襲擊,舊金山縣警局亞裔局長Paul Miyamoto都對事件發聲,他表示仇恨罪案威脅所有亞裔,荼毒社區,他都講述自己作為舊金山第一位亞裔縣警警局局長,曾面對過種族歧視,他表示希望在下個月起,在警局部門就相關種族議題進行講座。

