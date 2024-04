【灣區新聞】華裔林灼世到選務處遞表 參加舊金山聯合校區教育委員選舉（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)今年11月選舉,除了選市長和市參事之外,還會選教育委員,監督有數萬名學生的舊金山聯合校區,本台週四與其中一名表態,有意參選的華裔市民談過。

林灼世(Laurance Lem Lee)週四到舊金山選務處遞表,參選今年11月舊金山聯合校區教育委員的選舉。

林灼世說:「我參選教委因為這是重要的時刻,改善學校的現狀,在預算緊絀的時候。」

林灼世在美國出生,父親來自中國,母親在中谷出生,他在舊金山聯合校區讀中小學,是Lowell高中和哈佛大學的畢業生。

林灼世表示,初中是他求學路途的轉捩點,位於列治文區的Presidio初中是他的母校,他7年級開始學代數,當年一位數學老師發掘了他的數學潛質,自己出錢出時間帶林灼世和他的同學到加州首府沙加緬度參加數學比賽,自此改變他的人生。

林灼世說:「與一位老師有特別的聯繫,是許多人的故事,她(老師)看見我,甚至我自己都不發現的東西,並鼓勵我,我因此不斷發奮。」

有STEM背景的林灼世現在從事地產界、承包商,他關心教育,幾年前發起簽名運動,成功罷免當年三名舊金山教育委員,如今參選,他表示,校區需要做出困難的決定,去解決經費不足,同時要改善教育質素,吸引家長把孩子送進公立學校。

林灼世說:「我跟許多移民家庭談過,不單是華裔家庭,他們重視代數,3月初選的G提案,這是很好的,我們需要繼續這樣地教育孩子們,不斷給他們機會發揮潛能,不論是初中的數學、音樂,還是低年級的語文課。」

舊金山教育委員會今年11月總共有四個席位開放競選,根據舊金山選務處網站資料,目前除了林灼世之外,還有五個人表態有意參選。

