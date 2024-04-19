【灣區新聞】舊金山金銀島全新可負擔房屋接受申請（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）金銀島（Treasure Island）全新可負擔房屋接受申請，適合年輕一族。

位於金銀島Johnson街78號的Star View Court，將提供31個出租單位，包括一睡房、兩睡房、三睡房和四睡房單位，對象是地區收入中位數60%至85%的人士。

以一個三人家庭為例，如果年收入是10萬3千元左右，即是屬於地區收入中位數的80%，可以在這裡租一個兩睡房單位，月租2443元。

單身人士月入3200多元至5000元左右，屬於地區收入中位數的60%，租一睡房單位，月租1613元。

這個屋苑不設停車位，適合使用網的出入，或騎單車人士，市府計劃未來在金銀島興建碼頭直達市區。

申請截止日期是5月1日下午5點，詳情請瀏覽：本台網站https://ktsf.com

點擊這則新聞

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。