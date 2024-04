【灣區新聞】舊金山金銀島全新可負擔房屋接受申請（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)金銀島(Treasure Island)全新可負擔房屋接受申請,適合年輕一族。

位於金銀島Johnson街78號的Star View Court,將提供31個出租單位,包括一睡房、兩睡房、三睡房和四睡房單位,對象是地區收入中位數60%至85%的人士。

以一個三人家庭為例,如果年收入是10萬3千元左右,即是屬於地區收入中位數的80%,可以在這裡租一個兩睡房單位,月租2443元。

單身人士月入3200多元至5000元左右,屬於地區收入中位數的60%,租一睡房單位,月租1613元。

這個屋苑不設停車位,適合使用網的出入,或騎單車人士,市府計劃未來在金銀島興建碼頭直達市區。

申請截止日期是5月1日下午5點,詳情請瀏覽:本台網站https://ktsf.com

