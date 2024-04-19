【灣區新聞】舊金山金銀島全新可負擔房屋接受申請（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】
舊金山（三藩市）金銀島（Treasure Island）全新可負擔房屋接受申請，適合年輕一族。
位於金銀島Johnson街78號的Star View Court，將提供31個出租單位，包括一睡房、兩睡房、三睡房和四睡房單位，對象是地區收入中位數60%至85%的人士。
以一個三人家庭為例，如果年收入是10萬3千元左右，即是屬於地區收入中位數的80%，可以在這裡租一個兩睡房單位，月租2443元。
單身人士月入3200多元至5000元左右，屬於地區收入中位數的60%，租一睡房單位，月租1613元。
這個屋苑不設停車位，適合使用網的出入，或騎單車人士，市府計劃未來在金銀島興建碼頭直達市區。
申請截止日期是5月1日下午5點，詳情請瀏覽：本台網站https://ktsf.com
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