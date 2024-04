【國際新聞】美國否決巴勒斯坦加入聯合國

【有線新聞】

美國在聯合國安理會否決巴勒斯坦加入成為正式會員國,認為目前未是適當時機。巴勒斯坦認為加入聯合國不會影響與以色列之間的和談,中方對美方的決定表示失望。

「議案未獲通過,基於有安理會常任理事國反對。」議案在安理會獲12票贊成,英國和瑞士棄權,但在美國反對下被否決。

早前已經預告會運用否決權的美國說堅定支持兩國方案,不反對巴人建國,但認為時機仍未成熟,又說國際社會對於巴勒斯坦是否符合聯合國會員資格未有共識。

美國駐聯合國副大使伍德說:「美國仍然認為巴勒斯坦建國的最快途徑是透過以巴之間的直接談判,配合美國和其他盟友的支持,我們相信這種做法能夠實際、有意義和持久地推動巴勒斯坦立國的目標。」

以色列對投贊成票的國家表示遺憾,認為只會更助長巴勒斯坦人的拒絕主義,使和平幾乎不可能達成。

以觀察員身分參與的巴勒斯坦認為,加入聯合國不會影響巴人與以色列之間的和談,巴勒斯坦駐聯合國觀察員曼蘇爾說:「接納我們為成員國,是對和平的投資。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯批評美國否決不公平、不道德且無理,與國際共識背道而馳。哈馬斯亦譴責美國,呼籲國際社會支持巴勒斯坦人民鬥爭及自決的合法權利。

中國常駐聯合國代表傅聰對美國的決定感到十分失望:「有關國家還在質疑巴勒斯坦是否符合聯合國憲章規定的會員國資格,暗示巴勒斯坦是否『愛好和平』還是個問題,這樣的指控未免太過分。」

聯合國秘書長古特雷斯說,解決中東問題的最終目標仍然是實現「兩國方案」,國際社會有責任和義務幫助實現這個目標,並防止任何可能將整個中東地區推向崩潰邊緣的行動。

