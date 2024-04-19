【科技新聞】Google再宣佈裁員 部份崗位移師海外以減省成本

April 19, 2024 新聞, 科技新聞, 熱點關注

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(Ryan Quick / CC BY 2.0)

【KTSF 周正鈞報導】

科技龍頭Google又再次宣佈裁員，並會將部份工崗位移師海外，減省成本。

根據路透社消息指，Google的發言人星期三表示，裁員並非全面性，受影響員工可以申請內部調職，但未有透露涉及的部門及員工人數。

發言人又表示，一小部份的受影響崗位，將會移師至Google在海外投資的分部，例如印度、芝加哥、阿特蘭大及杜拜。

另外，媒體《Business Insider 商業內幕》週三的報導，Goolge的房地產和財務部門多個團隊受到影響，包括Googld的財務、商業服務和現金收入業務。

Google的財務主管Ruth Porat發電郵告訴員工，公司的重組計劃包括擴展業務到班加羅爾、墨西哥城和都柏林。

Goolge在1月份因為加緊投資在人工智能產品，已經裁減數百名員工，涉及工程、硬件和助理團隊。

Google的行政總裁 Sundar Pichai在年初亦告訴員工，要預計將會裁減更多人員。

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