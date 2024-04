【科技新聞】Google再宣佈裁員 部份崗位移師海外以減省成本

【KTSF 周正鈞報導】

科技龍頭Google又再次宣佈裁員,並會將部份工崗位移師海外,減省成本。

根據路透社消息指,Google的發言人星期三表示,裁員並非全面性,受影響員工可以申請內部調職,但未有透露涉及的部門及員工人數。

發言人又表示,一小部份的受影響崗位,將會移師至Google在海外投資的分部,例如印度、芝加哥、阿特蘭大及杜拜。

另外,媒體《Business Insider 商業內幕》週三的報導,Goolge的房地產和財務部門多個團隊受到影響,包括Googld的財務、商業服務和現金收入業務。

Google的財務主管Ruth Porat發電郵告訴員工,公司的重組計劃包括擴展業務到班加羅爾、墨西哥城和都柏林。

Goolge在1月份因為加緊投資在人工智能產品,已經裁減數百名員工,涉及工程、硬件和助理團隊。

Google的行政總裁 Sundar Pichai在年初亦告訴員工,要預計將會裁減更多人員。

