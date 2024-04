【灣區新聞】舊金山警方採放蛇行動 票控沒讓行人過路的司機

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)West Portal區早前有一家四口在巴士站等車期間,被超速汽車鏟上行人路撞死,警方日前在涉事路口採取放蛇行動,由其中一名助理警察局長扮行人來試探駕車人士是否讓路給行人,行動中有22名司機被票控。

舊金山West Portal這個路段發生過涉及行人的致命車禍後,警方出招嚴厲打擊違規的司機。

舊金山助理警察局長David Lazar說:「我們需要加強交通執法,這個信息確實響亮清晰,行人在停車標誌處奔跑,司機加速不讓給行人先過馬路。」

Lazar因此假扮行人,在West Portal附近過馬路,測試司機是否讓路給他,或者是否有超速,在短短90分鐘內,就有22名司機被開罰單,5名司機被警告。

Lazar說:「注意過馬路的行人,在停車標誌處停車,轉換行車線時要打燈,以免發生車禍。」

去年該處並無人因車禍喪生,但今年就有7人。

Lazar指出,大家需要知道,如果有人在斑馬線上過馬路,司機是必須讓路給行人,他說相信大家都經歷過同樣情況,就是當過馬路時、汽車沒有注意到行人,所以警方的放蛇行動,就是想大家嚴肅對待這個問題。

