【灣區新聞】舊金山坐嬰兒車女童被車撞死 女司機認罪避過牢獄之災

【KTSF 周正鈞報導】

去年8月,一名坐在兒童手推車上的4歲女童,在舊金山(三藩市)Caltrain火車總站外與家長過馬路期間被車撞死,涉事71歲司機避過牢獄之災。

舊金山地檢官謝安宜週四在社交媒體交代案件的裁決,指諮詢過死者家人,與家人的意願一致,並獲得家人的支持,為快速結案,地檢處與被告達成認罪協議,而不用進入審訊。

法官批准認罪協議,涉案71歲的女司機Karen Cartagena承認車輛過失殺人輕罪,被判緩刑兩年,要履行400小時的社會服務令,並且要通路駕駛安全課程後,才獲准再次駕駛車輛。

這宗在去年8月發生的交通意外,當時Karen駕駛著一架灰色Mercedes SUV,在4th夾King街向右轉時,撞到一個正在橫過馬路的家庭。

當時韓裔父親推著嬰兒車,女孩被捲入車底,傷重不治身亡,而父親受了重傷。

當時警方以三項涉及不讓行人和車輛過失殺人罪拘捕涉案女司機。

