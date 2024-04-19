【灣區新聞】舊金山坐嬰兒車女童被車撞死 女司機認罪避過牢獄之災

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【KTSF 周正鈞報導】

去年8月，一名坐在兒童手推車上的4歲女童，在舊金山（三藩市）Caltrain火車總站外與家長過馬路期間被車撞死，涉事71歲司機避過牢獄之災。

舊金山地檢官謝安宜週四在社交媒體交代案件的裁決，指諮詢過死者家人，與家人的意願一致，並獲得家人的支持，為快速結案，地檢處與被告達成認罪協議，而不用進入審訊。

法官批准認罪協議，涉案71歲的女司機Karen Cartagena承認車輛過失殺人輕罪，被判緩刑兩年，要履行400小時的社會服務令，並且要通路駕駛安全課程後，才獲准再次駕駛車輛。

這宗在去年8月發生的交通意外，當時Karen駕駛著一架灰色Mercedes SUV，在4th夾King街向右轉時，撞到一個正在橫過馬路的家庭。

當時韓裔父親推著嬰兒車，女孩被捲入車底，傷重不治身亡，而父親受了重傷。

當時警方以三項涉及不讓行人和車輛過失殺人罪拘捕涉案女司機。

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