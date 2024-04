【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西警方拘捕三人,包括一名未成年人,他們涉嫌與星期一發生在Westfield Valley Fair商場多宗店舖盜竊案有關,警方並搜出超過一萬元的失竊商品。

聖荷西警方指,Westfield Valley Fair商場在星期一晚8時左右,發生多宗店舖盜竊案,警方到場後,根據商場保安的描述,拘捕三人,包括一名未成年人士,以及兩名Chino居民,19歲的Danna Pejarno,和22歲的Andres Diaz。

警方表示,疑犯持有價值超過一千美元的失竊商品,警方並在疑犯車內,發現價值一萬二千美元的賊贓。

兩人拘押於Santa Clara縣監獄,而未成年疑犯則被送往少年拘留中心,三人將被控有組織零售盜竊的重罪起訴。

