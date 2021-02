奧克蘭婆婆從銀行回家途中被賊人推跌搶手袋（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)再發生針對長者的襲撃案,一名71歲婆婆從銀行回家途中,被賊人推跌和搶去手袋。

閉路電視畫面拍攝到,該名71歲婆婆上星期三早上11時,在6街夾International Boulevard行人路上突然被一名男子推倒在地,並搶走手袋。

該名婆婆的孫女表示,最近在社交網站上看到多宗在奧克蘭市發生,針對長者的襲擊案,而且又好近她們家,所以叫婆婆盡量不要出門,也不要帶手袋。

她表示,婆婆當日剛離開銀行回家,幸好當時她的銀包在她褲袋,所以沒有被搶走,但是婆婆身體仍然受瘀傷。

奧克蘭最近發生一連串針對亞裔長者的襲擊案,在1月31日,奧克蘭華埠有3名亞裔人士,包括一名91歲男長者被人大力推倒,警方拘捕了涉案男子Yahya Muslim,起訴他3項襲擊罪名。

