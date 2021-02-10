兩疑犯涉公路入口砸車窗偷電視台攝影器材被捕

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一間本地電視台的新聞部人員，星期六在Bryant街近海灣大橋東行上橋位報導時，被兩名賊人搶劫，兩名疑犯犯案時，用衣服遮蓋手部似是持有手槍，賊人搶走一部全新攝影機，再乘坐另一名疑犯開的Lexus房車離開，事後受害人報警．

警方根據疑犯逃走車輛的車牌，追查到車主居住在金銀島，於是前往金銀島，發現有關車輛並扣留車上兩名分別是20歲和15歲的男疑犯。

調查期間有警員認得開車的疑犯平時駕駛一輛白色本田Accord，並在附近發現該汽車，當時車上有兩個分別是18和21歲的男子。

警員之後發現，車上有一個大的攝錄機，和另一部同日有人報失，說在Haight街被搶走的普通攝錄機。

經調查後警方相信Accord上兩人是打劫電視台人員的疑犯，於是把他們拘捕，他們面對搶劫和藏有贓物等多項控罪，其中一人更因為是守行為期間犯案，被加控違反感化令。

任何人有上述兩宗劫案的資料，可以致電(415) 575-4444，或傳短訊至TIP411聯絡警方。

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