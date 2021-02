兩疑犯涉公路入口砸車窗偷電視台攝影器材被捕

【KTSF】

一間本地電視台的新聞部人員,星期六在Bryant街近海灣大橋東行上橋位報導時,被兩名賊人搶劫,兩名疑犯犯案時,用衣服遮蓋手部似是持有手槍,賊人搶走一部全新攝影機,再乘坐另一名疑犯開的Lexus房車離開,事後受害人報警.

警方根據疑犯逃走車輛的車牌,追查到車主居住在金銀島,於是前往金銀島,發現有關車輛並扣留車上兩名分別是20歲和15歲的男疑犯。

調查期間有警員認得開車的疑犯平時駕駛一輛白色本田Accord,並在附近發現該汽車,當時車上有兩個分別是18和21歲的男子。

警員之後發現,車上有一個大的攝錄機,和另一部同日有人報失,說在Haight街被搶走的普通攝錄機。

經調查後警方相信Accord上兩人是打劫電視台人員的疑犯,於是把他們拘捕,他們面對搶劫和藏有贓物等多項控罪,其中一人更因為是守行為期間犯案,被加控違反感化令。

任何人有上述兩宗劫案的資料,可以致電(415) 575-4444,或傳短訊至TIP411聯絡警方。

