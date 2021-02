【KTSF 歐志洲報導】

東灣列治文市的Chevron煉油廠,周二下午以每分鐘5加侖的速度洩漏碳氫化合物。

當局在列治文和附近的San Pablo發出二級衛生警示,有呼吸敏感人士可能會感覺眼睛、皮膚、鼻子和喉嚨不適,應該留在戶內,緊急應對船和危險物料隊員正在調查事件。

