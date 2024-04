【灣區新聞】舊金山警方呼籲市民信任警方 遇上罪案要盡快報警（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警方舉辦華文媒體記者會,談及社區中的仇恨犯罪和騙案趨勢,呼籲市民信任警方,在遇上罪案時盡快報警,否則案件就好像沒有發生過一樣。

舊金山警察局指出,本年第一季度的仇恨犯罪有所減少,當局目前錄得4宗仇恨犯罪,被去年同期的7宗少3宗,祈福黨騙案方面,本年接獲約8宗。

警察局長Bill Scott指,雖然罪案問題仍然存在,但整體比過去有所改善。

Scott局長說:「幾乎所有和我們交談的人都說感到安全,沒有人說完全沒有問題,但民眾指感覺上情況有所好轉,並非常感激警員,包括華埠的步行巡邏隊

他指,警方執法,某程度上非常依賴市民的信任,他坦言,如果市民不報案,警方很難知道社區中發生了什麼事,因此警民關係十分重要。

Scott局長說:「警民關係是關鍵,每當罪案發生,沒有警民關係就沒有信任,沒有信任就沒有報案,沒有報案警方就不知道社區發生什麼事,那不法之徒就不用負上責任

警方又強調,當亞裔市民或其他弱勢社群遇上罪案,通知警方除了是將案件紀錄在案,亦是給警方有機會通過一些社區組織,為受害者提供食物、交通,及很多不同方面的受害者資源。

舊金山警員William Ma說:「如果有什麼事情發生,不論是小事、大事,你一定要通知警方,報案,有一個紀錄,因為如果你不報案,事情就好像沒有發生過,你通知我們的話,我們起碼可以有一個紀錄,為你提供警察報告,可以調查案件。」

