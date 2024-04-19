【灣區新聞】舊金山警方呼籲市民信任警方 遇上罪案要盡快報警（視頻）

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【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）警方舉辦華文媒體記者會，談及社區中的仇恨犯罪和騙案趨勢，呼籲市民信任警方，在遇上罪案時盡快報警，否則案件就好像沒有發生過一樣。

舊金山警察局指出，本年第一季度的仇恨犯罪有所減少，當局目前錄得4宗仇恨犯罪，被去年同期的7宗少3宗，祈福黨騙案方面，本年接獲約8宗。

警察局長Bill Scott指，雖然罪案問題仍然存在，但整體比過去有所改善。

Scott局長說：「幾乎所有和我們交談的人都說感到安全，沒有人說完全沒有問題，但民眾指感覺上情況有所好轉，並非常感激警員，包括華埠的步行巡邏隊

他指，警方執法，某程度上非常依賴市民的信任，他坦言，如果市民不報案，警方很難知道社區中發生了什麼事，因此警民關係十分重要。

Scott局長說：「警民關係是關鍵，每當罪案發生，沒有警民關係就沒有信任，沒有信任就沒有報案，沒有報案警方就不知道社區發生什麼事，那不法之徒就不用負上責任

警方又強調，當亞裔市民或其他弱勢社群遇上罪案，通知警方除了是將案件紀錄在案，亦是給警方有機會通過一些社區組織，為受害者提供食物、交通，及很多不同方面的受害者資源。

舊金山警員William Ma說：「如果有什麼事情發生，不論是小事、大事，你一定要通知警方，報案，有一個紀錄，因為如果你不報案，事情就好像沒有發生過，你通知我們的話，我們起碼可以有一個紀錄，為你提供警察報告，可以調查案件。」

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