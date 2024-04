【灣區新聞】舊金山市府向奧克蘭市府興訟 指奧克蘭機場改名侵犯舊金山國際機場的聯邦商標（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)港務委員會上星期四初步通過在奧克蘭機場名稱上加上「舊金山(三藩市)灣」一詞,舊金山市府律師邱信福(David Chiu)週四正式向奧克蘭市府提出訴訟,指改名是侵犯舊金山國際機場的聯邦商標。

自從奧克蘭國際機場傳出計劃改名的消息後,舊金山市府律師邱信福曾經致函營運奧克蘭機場的港務委員會,揚言若奧克蘭不放棄改名計劃,舊金山將會採取法律行動。

奧克蘭港務委員會上星期四進行一讀,一致通過將機場改名作「舊金山灣奧克蘭國際機場」。

邱信福週四正式向奧克蘭市府提出訴訟,指改名是侵犯了舊金山國際機場的聯邦商標。

邱信福說:「舊金山國際機場自1927年起,已經運作將近一世紀,大多數時間都是採用舊金山國際機場,或舊金山機場的名稱,而最早使用這個商標要追溯到1954年,我們採用這個商標已久,在聯邦法例上已被視為是不可爭議的。」

邱信福解釋聯邦商標訴訟的標準,在於是否會與商標名稱構成混亂,而「舊金山灣奧克蘭國際機場」,顯然和「舊金山國際機場」有很大相似。

邱信福說:「我們十分擔心,改名為旅客帶來困惑和混亂,特別是不會英文的旅客,我們怕旅客會錯過航班,遇上其他意外、面臨經濟損失,這將會損害整個區域的旅遊業。」

邱信福指,自從奧克蘭上星期通過改名計劃後,至少已經有一間航空公司採用新名,令舊金山國際機場經已面臨經濟損失,而奧克蘭機場就基於舊金山機場的聲譽和服務而獲利。

邱信福說:「在我們的角度看來,奧克蘭正打算從舊金山國際機場幾十年來數十億的投資當中獲取大量利益。」

他表示,舊金山只是在奧克蘭公布改名計劃前半小時才得知有這回事,而奧克蘭當局並沒有嘗試和舊金山合作,因此別無他法採取法律行動。

這項訴訟要求立即禁止奧克蘭當局使用新名,宣布奧克蘭侵犯舊金山國際機場商標,命令奧克蘭銷毀所有含有新名的實體與電子材料,以及作出相應賠償。

奧克蘭港口委員會將在下月9日二讀,一旦通過將正式開始改名工作。

港口委員會回應訴訟,改名並不侵犯舊金山機場的商標,委員會聲稱,將會捍衛在舊金山灣立足的權利,為奧克蘭和東灣社區發聲。

Alameda縣參議會亦有公開表示支持改名。

