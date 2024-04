巴塞隆納是全世界最令人嚮往的城市之一,也是西班牙走走絕不能錯過的精華地區,也是一直爭取獨立的加泰隆尼亞自治區的首府,巴塞隆納Barcelona是許多人來西班牙的首選地,也是加泰隆尼亞自治區首府,此區擁有自己的語言和文化,加上錯綜複雜的歷史因素,自古以來便要求自治甚至獨立,走在巴塞隆納的街頭,很容易便感受到市民對獨立運動的關切,各式標語旗幟符號 表達不同的意識形態,而更吸引觀光客的則是這座城市,集結了「加泰隆尼亞現代主義建築師三傑」,首先絕不能錯過的是建築鬼才高迪的作品-最著名的爛尾樓-奎爾公園。

