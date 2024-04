【灣區新聞】本周末和下周末連接Vallejo和 Sears Point的37號公路西行線將關閉

【KTSF 古琳嘉報導】

北灣的民眾要注意了,這個周末和下個周末,連接Vallejo 和 Sears Point的37號公路西行線將會關閉,每次關閉時間長達55小時。

Caltrans加州運輸局宣布,為了進行37號公路的道路維修工程,這個周末開始將有連續四個周末關閉37號公路,其中4月19日和26日的兩個周末關閉西行線,5月份的前兩個周末則關閉東行線,每次關閉時間都長達55小時,將影響通行於Vallejo和Sears Point兩地的民眾。

這個週末全面關閉西行線,從星期五晚9點到星期一清晨4點,駕駛人必須繞道而行。

西向的駕駛人從Vallejo右轉出去,上29號北行線往Napa方向,在American Canyon左轉,朝西從29/12號公路往121號公路,再左轉朝Sonoma縣南向前去,然後在Sears Point回到37號公路。

詳情可上Caltrans網站查詢。

