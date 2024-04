【KTSF 周正鈞報導】

Tesla行政總裁Elon Musk週五向被裁掉的員工道歉,原因是他發現被裁的員工所收到的遣散費是「錯誤地低」,另外,Tesla被勒令召回修理近4千輛電動Cybertruck,因為加速踏板可能會卡在加速位置。

根據國家公路交通安全管理局,工人不當地使用肥皂來將襯墊更方便地安裝在加速踏板上。

問題是當司機踩下加速踏板時,肥皂的殘留物,會引致踏板的襯墊維持在原位,情況有機會會導致加速踏板被卡住,增加撞車的風險。

安全監管機構表示,已就這個問題向Tesla要求取得更多資料,受影響的是所有2024年款的Cybertruck。

