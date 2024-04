【全國新聞】馬里蘭州警方拘亞裔青年 涉嫌策劃對小學發動大規模槍擊案

【KTSF 朱慧琪報導】

馬里蘭州警方公佈當局在週三拘捕了一名18歲亞裔男子,他涉嫌策劃對一間小學發動大規模槍擊案,警方搜出長達129頁的計劃細節。

18歲的Alex Ye被補後,保釋申請週五被拒,他涉嫌計劃在一間小學策劃大規模校園槍擊案。

馬里蘭州Montgomery縣警察局長Marcus Jones說:「避免了一場災難發生。」

當局週五還披露,疑犯在網上撰寫概述如何在課堂上大開殺戒。

Jones說:「他不單只計劃襲擊他所讀的高中,還計劃襲擊一間小學。」

警方稱,疑犯在3月初與一位朋友分享了他所聲稱的小說,而該名朋友就向當局舉報了這份帶有威脅性文件。

Jones說:「這強調了向社區宣揚,看到一些事件,說出來的價值。」

調查人員隨後獲得疑犯Google帳號的搜查令,發現他曾搜索當地槍械射擊場,以及有關AR-15突擊步槍的資訊。

Jones說:「他寫到以他曾經就讀的小學為目標,因為小朋友更容易成為目標。」

早在上個月,危機預防官員對疑犯進行評估後,疑犯曾入院治療,官員指,醫務人員和疑犯前學校心理學家均表示,他們對他的行為感到擔憂。

當局還指出,疑犯還寫了在獲取武器方面遇到困難的文章。

Jones說:「馬里蘭州擁有最嚴格的槍械管制法。」

疑犯被控策劃大規模槍擊案,一旦罪名成立,最高可判處十年監禁。

