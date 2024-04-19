【全國新聞】馬里蘭州警方拘亞裔青年 涉嫌策劃對小學發動大規模槍擊案

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【KTSF 朱慧琪報導】

馬里蘭州警方公佈當局在週三拘捕了一名18歲亞裔男子，他涉嫌策劃對一間小學發動大規模槍擊案，警方搜出長達129頁的計劃細節。

18歲的Alex Ye被補後，保釋申請週五被拒，他涉嫌計劃在一間小學策劃大規模校園槍擊案。

馬里蘭州Montgomery縣警察局長Marcus Jones說：「避免了一場災難發生。」

當局週五還披露，疑犯在網上撰寫概述如何在課堂上大開殺戒。

Jones說：「他不單只計劃襲擊他所讀的高中，還計劃襲擊一間小學。」

警方稱，疑犯在3月初與一位朋友分享了他所聲稱的小說，而該名朋友就向當局舉報了這份帶有威脅性文件。

Jones說：「這強調了向社區宣揚，看到一些事件，說出來的價值。」

調查人員隨後獲得疑犯Google帳號的搜查令，發現他曾搜索當地槍械射擊場，以及有關AR-15突擊步槍的資訊。

Jones說：「他寫到以他曾經就讀的小學為目標，因為小朋友更容易成為目標。」

早在上個月，危機預防官員對疑犯進行評估後，疑犯曾入院治療，官員指，醫務人員和疑犯前學校心理學家均表示，他們對他的行為感到擔憂。

當局還指出，疑犯還寫了在獲取武器方面遇到困難的文章。

Jones說：「馬里蘭州擁有最嚴格的槍械管制法。」

疑犯被控策劃大規模槍擊案，一旦罪名成立，最高可判處十年監禁。

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