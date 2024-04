【KTSF 朱慧琪報導】

審理前總統特朗普掩口費案的紐約曼克頓法庭門外,有一名男子自焚,情況危殆。

當地警方表示,審理特朗普掩口費案的法院大樓外,週五有一名男子將助燃劑倒在他的頭上,然後點火自焚,在自焚之前,他還向空中扔了一些小冊子,他同時還舉著兩個標語,一個是為博客做廣告,另一個上面說著「特朗普和拜登在一起,他們即將對我們進行法西斯政變」。

警方隨後確認這男子30多歲,來自佛羅裡達州,消防員撲滅他身上的火,男子送院搶救、情況危殆。

事件中,三名警察和一名法院人員也受輕傷。

