【加州新聞】修改加州47號提案的請願行動已收集足夠選民簽名

有關修改加州47號提案,也就是關於950元以下犯罪屬於輕罪的簽名請願行動,已經收集到足夠的簽名,希望能將提案放上今年11月的選票,讓選民表決,該提案目標是要加強對入店行竊和毒品交易的刑事處罰。

一個稱為「Californians for Safer Communities」的聯盟,正推動將修改加州47號提案的新提案讓選民公投,該聯盟週四宣布,已經收集到90萬個簽名,遠遠超過法定需要的門檻,會將這些簽名送交加州各地選務機構查核,一旦查核通過,將會放上今年11月的選票,讓選民表決。

這項提案最受矚目的就是撤回加州47號提案的部分內容,包括最受詬病的,將某些竊盜和持有毒品罪從重罪改為輕罪,幫助解決監獄人滿為患的問題。

推動提案的聯盟表示,提案有三大重點,希望能重建法治,首先,犯下三次偷竊罪,不論金額都將被控重罪,而且每次犯罪的金額累計起來超過950元,就可以被控重罪,不需等累積三次才算。

其次,加強對毒販的懲處,特別是販賣芬太尼的毒販。

第三,藏有重量級毒品,例如鴉片或海洛因等,第三次被捕時將強制戒毒,否則會面臨重罪的刑事起訴。

加州47號提案是在2014年由加州選民表決,以六成得票率通過,加州各縣選務機構將會核對該聯盟提交的90萬個簽名,至少要有546,651個有效選民簽名,提案才能放上選票。

