【加州新聞】修改加州47號提案的請願行動已收集足夠選民簽名

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【KTSF 古琳嘉報導】

有關修改加州47號提案，也就是關於950元以下犯罪屬於輕罪的簽名請願行動，已經收集到足夠的簽名，希望能將提案放上今年11月的選票，讓選民表決，該提案目標是要加強對入店行竊和毒品交易的刑事處罰。

一個稱為「Californians for Safer Communities」的聯盟，正推動將修改加州47號提案的新提案讓選民公投，該聯盟週四宣布，已經收集到90萬個簽名，遠遠超過法定需要的門檻，會將這些簽名送交加州各地選務機構查核，一旦查核通過，將會放上今年11月的選票，讓選民表決。

這項提案最受矚目的就是撤回加州47號提案的部分內容，包括最受詬病的，將某些竊盜和持有毒品罪從重罪改為輕罪，幫助解決監獄人滿為患的問題。

推動提案的聯盟表示，提案有三大重點，希望能重建法治，首先，犯下三次偷竊罪，不論金額都將被控重罪，而且每次犯罪的金額累計起來超過950元，就可以被控重罪，不需等累積三次才算。

其次，加強對毒販的懲處，特別是販賣芬太尼的毒販。

第三，藏有重量級毒品，例如鴉片或海洛因等，第三次被捕時將強制戒毒，否則會面臨重罪的刑事起訴。

加州47號提案是在2014年由加州選民表決，以六成得票率通過，加州各縣選務機構將會核對該聯盟提交的90萬個簽名，至少要有546,651個有效選民簽名，提案才能放上選票。

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