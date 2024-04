【KTSF】

舊金山(三藩市)動物園預計明年將會迎來一對來自中國的大熊貓,週五雙方在北京舉行簽字儀式。

舊金山市長布里德說:「舊金山非常高興能夠歡迎大熊貓來到舊金山動物園,很榮幸我們的城市,首次被選中成為大熊貓的長期東道主。」

正在中國訪問的布里德,與中國野生動物保護協會秘書長武明錄週五在北京簽署大貓熊國際保育合作意向書。

雙方同意保持密切溝通,按照大熊貓國際保護合作要求和技術標準,積極做好前期籌備工作,盡早正式簽署合作協議,確保在2025年一對大熊貓可以抵達舊金山。

