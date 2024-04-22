【中國新聞】廣東暴雨持續 深圳進入全市防禦狀態

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【有線新聞】

廣東省暴雨持續，多地被淹，居民受困，深圳全市進入暴雨防禦狀態。當局警告北江可能出現百年一遇洪水，國家防總已將廣東防汛應急響應升至第三級。

村民被困家中，消防划艇救援，英德市全市要疏散約2萬人。清遠沿岸社區加裝擋水牆，清城區中小學及幼稚園停課一天。

深圳上午全市平均雨量逾40毫米，進入暴雨防禦狀態，深圳機場有航班取消，京廣高鐵部分列車延誤。

肇慶多處成為澤國，汽車亦要涉水而行。北江上游的韶關江灣鎮有山泥傾瀉，多座樓房被埋，更一度通訊中斷。

韶關本月累積降雨量已超過580毫米，打破以往4月總降雨量紀錄417毫米。

全省多個水文站超越警戒水位，當局警告北江可能會有特大洪水，部分流域估計周一將出現每秒9,000立方米的洪峰流量，達百年一遇程度，相應水位接近40米。

北江中游近清遠的飛來峽已開閘洩洪，預計廣東省周日和周一仍有連續性強降雨，影響粵北和珠江三角洲等地。

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