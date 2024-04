【中國新聞】廣東暴雨持續 深圳進入全市防禦狀態

【有線新聞】

廣東省暴雨持續,多地被淹,居民受困,深圳全市進入暴雨防禦狀態。當局警告北江可能出現百年一遇洪水,國家防總已將廣東防汛應急響應升至第三級。

村民被困家中,消防划艇救援,英德市全市要疏散約2萬人。清遠沿岸社區加裝擋水牆,清城區中小學及幼稚園停課一天。

深圳上午全市平均雨量逾40毫米,進入暴雨防禦狀態,深圳機場有航班取消,京廣高鐵部分列車延誤。

肇慶多處成為澤國,汽車亦要涉水而行。北江上游的韶關江灣鎮有山泥傾瀉,多座樓房被埋,更一度通訊中斷。

韶關本月累積降雨量已超過580毫米,打破以往4月總降雨量紀錄417毫米。

全省多個水文站超越警戒水位,當局警告北江可能會有特大洪水,部分流域估計周一將出現每秒9,000立方米的洪峰流量,達百年一遇程度,相應水位接近40米。

北江中游近清遠的飛來峽已開閘洩洪,預計廣東省周日和周一仍有連續性強降雨,影響粵北和珠江三角洲等地。

