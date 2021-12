【有線新聞】

美國《時代》雜誌,選出Tesla創辦人馬斯克為年度風雲人物。

《時代》形容,馬斯克是懷有拯救地球抱負、讓人類移居另一處居住的人,是天才,也是小丑;是引發討論的邊緣人物,也是有遠見的人;既是一名企業家,也是一名表演人;彈指之間在網上發文,便能令市場波動;又指其影響力在世時其他人難以比得上,日後亦有可能無人能及。

這位50歲、現時全球最富有的企業家,還創辦了航天企業SpaceX,還有人工智能、人機融合神經技術等科企。

