加州眾議員丁右立建議立法撤銷亂過馬路罰款

加州眾議員丁右立(Phil Ting)提出立法,建議撤銷亂過馬路的罰款,他指出警方過去經常針對少數族裔或低收入居民,亂過馬路執法,令他們難以負擔昂貴的罰款。

丁右立說:「在加州,亂過馬路幾乎是任意執法,針對少數族裔發出告票,有時甚至因此升級至命危情況,這條例完全不合理,沒有改善行人安全,事實上是增加低收入家庭的負擔。」

亂過馬路的告票有時罰款超過250元至500元,丁右立表示,這對低收入居民的負擔很大,他提出的AB1238法案,建議如果在沒有產生任何即時危險的情況下,行人可以合法地在斑馬線以外或紅燈下過馬路,撤銷違反亂過馬路的罰款,不過至於如何界定「即時危險情況」,丁右立和執法部門仍在討論。

他亦都認為,與其對行人執法發告票,更應該改善低收入社區的行人路及馬路設施。

加州單車聯會成員Jared Sanchez說:「很多低收入居民都必須步行購買日用品,而貧窮社區很大機會發現不妥善的行人設施,行人不應因為長久被疏忽管理的設施,或罔顧行人,以汽車優先的路面設計,而遭受懲罰。」

灣區律師民權委員會一份報告都指出,非洲裔居民被罰亂過馬路的告票數目,遠比白人高出9.7倍,拉美裔就比白人高出5.8倍,州眾議院預料在4月討論該法案。

