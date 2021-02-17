Citi Bank錯誤匯出5億鉅款 法官裁定收款人無須償還

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一名聯邦法官周二針對花旗銀行的一宗錯誤匯款案做出裁決，宣判該銀行不小心多匯出的數億元鉅款，拿不回來，這起事件也被視為近年來最嚴重的金融錯誤。

事件源於化妝品公司露華濃的債權機構去年向法院提告，要求該公司立即償還原本2023年到期的貸款，花旗銀行去年8月以露華濃公司的名義，原本要匯款800萬元給這些債權機構，不料卻出現重大錯誤，匯出9億元鉅款，而且花旗銀行一直到隔天才發現這一錯誤，於是向收款人追回多付的匯款，其中有些人拒絕將錢歸還，導致還有5億元尚未收回。

儘管法律有對錯誤轉帳做出規定，但紐約當地法律對於不知情的受益人可以豁免歸還，花旗表示對於判決不服，將會上訴，要將這5億元追討回來。

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