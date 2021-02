Citi Bank錯誤匯出5億鉅款 法官裁定收款人無須償還

【KTSF】

一名聯邦法官周二針對花旗銀行的一宗錯誤匯款案做出裁決,宣判該銀行不小心多匯出的數億元鉅款,拿不回來,這起事件也被視為近年來最嚴重的金融錯誤。

事件源於化妝品公司露華濃的債權機構去年向法院提告,要求該公司立即償還原本2023年到期的貸款,花旗銀行去年8月以露華濃公司的名義,原本要匯款800萬元給這些債權機構,不料卻出現重大錯誤,匯出9億元鉅款,而且花旗銀行一直到隔天才發現這一錯誤,於是向收款人追回多付的匯款,其中有些人拒絕將錢歸還,導致還有5億元尚未收回。

儘管法律有對錯誤轉帳做出規定,但紐約當地法律對於不知情的受益人可以豁免歸還,花旗表示對於判決不服,將會上訴,要將這5億元追討回來。

