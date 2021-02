特朗普避過彈劾定罪 但法律訴訟才開始

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普雖然在週末避過了第二度彈劾定罪,但他面對的眾多法律訴訟現時只是開始。

特朗普在任時擁有總統的刑事豁免權,但現時他已經沒有這道護身符,他正面對連串調查和法律訴訟,例如在喬治亞州,特朗普面對最少兩宗調查,一宗是特朗普曾向喬州州務卿施壓,叫對方找足夠票數去推翻該州的選舉結果,來幫助特朗普勝出,另一宗是喬州Fulton縣地檢官正調查特朗普被指涉嫌影響當地2020年大選結果。

Fulton縣地檢官Fani Willis說:「有事發生在我的司法權限,有可能是刑事罪,如果真的這樣,就需要調查。」

另外在紐約,特朗普也面對多宗有關他在當地旗下物業的刑事和民事調查,以及有關保險和稅務欺詐等問題。

首都華盛頓也有可能檢控特朗普,要他就有關1月6日國會大樓發生的衝突事件負責。

民主黨參議員Chris Coons說:「我認為有需要進一步民事和刑事調查特朗普,這問責階段轉到法庭。」

雖然特朗普第二度彈劾獲判無罪,但國會參議院共和黨領袖麥康尼就直接指責特朗普挑起國會大樓的騷亂,麥康尼表示,特朗普仍有機會面對刑事起訴。

麥康尼說:「總統特朗普仍要面對他在任時所做的一切負責,作為普通的公民,除非法律規定,否則他仍要對在任時所做的一切負責。」

在現行法律調查中,特朗普否認有做錯,而特朗普陣營表示,他旗下的商業運作完全遵守法例。

另外,國會眾議長普洛西周一表示,國會將會成立獨立的委員會,去調查檢討1月6日國會大樓發生的衝突事件,務求找出真相。

普洛西說,這個委員會類似911事件發生後成立的調查委員會,今次的委員會也會研究國會警察以及其他聯邦、州和地方政府的應對方法,以防止類似事件發生。

普洛西已指派一名退休陸軍將領,負責評估在衝突發生後國會大樓的安全需要,根據初步調查發現,國會必須分配額外撥款,來保護議員和國會大樓的安全。

