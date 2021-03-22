「居家抗疫一周年」專題：全球各國實施旅行限制（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

自從去年3月疫情爆發後，全球各國開始實施旅行限制，包括要求出入境遊客必須做新冠病毒檢測，或自我隔離等防疫措施，本集的「居家抗疫一周年」專題，帶大家了解有關旅行限制的消息。

去年1月31號，美國衛生部宣佈國家進入公共健康緊急狀態，自2月2日起，要求武漢回來的美國公民、永久居民及其直系親屬，都要接受14天隔離，如果非公民非居民的外籍遊客，在過去14天去過中國，也會禁止入境美國，隨後又先後對意大利、伊朗、南韓以及歐洲28個國家實施旅行限制。

去年3月19號，國務院發出全球範圍旅遊警告，呼籲美國人不要到海外旅行，而在海外的美國人也應立即返美，同時關閉了美加和美墨邊境，限制非必要旅行通關。

白宮上個月表示，延長關閉美加美墨陸路邊境時間到3月21日，不過周四又再度宣佈延長關閉時間至4月21日，而且加拿大政府已從上個月開始，要求陸路返國的加拿大人，必須提供新冠病毒檢測證明。

今年1月26號，美國政府要求所有入境美國的航空旅客，必須提供登機前3天內的新冠病毒陰性檢測證明，但對陸路和海運入境者並沒有此項要求，拜登總統上台後，還立即簽署行政命令，要求所有搭乘美國公共交通的乘客必須戴口罩，包括飛機、火車、公車巴士、地鐵和捷運等。

至於在美國境內旅行，白宮尚未強制要求國內遊客做新冠病毒檢測，只有夏威夷州最嚴格，美加以及跨太平洋的日本和韓國遊客在入境夏威夷時，若能提供夏威夷政府認可的新冠病毒陰性檢測證明，才可以豁免入境後的10天隔離期，而來自其他國家的遊客，如果不能提供符合當地規定的檢測證明，都必須強制完成10天自我隔離才能外出活動。

另外，如果過去14天去過巴西、中國、英國、歐洲的申根公約國家、伊朗、愛爾蘭和南非的遊客，將被禁止入境夏威夷，只有美國公民除外。

而在今年4月5日之前，凡是前往夏威夷Kauai島的遊客，在抵達前除了要提交陰性檢測證明，還要證明在夏威夷其他島已經停留超過3天，才能豁免10天隔離期，如果是直接飛抵Kauai島，則除了要在登機前72小時內做新冠病毒陰性檢測，還要於抵達後在酒店隔離3天，然後再做一次檢測，結果呈陰性才能解除隔離。

至於前往茂宜島，則要求所有遊客必須下載AlohaSafe Alert app，同意進行接觸者追蹤，否則仍須接受10天隔離。

夏威夷州政府也正在考慮從5月1日開始，允許已完成疫苗接種兩個星期以上的遊客，入境後無須再隔離。

阿拉斯加州已於2月14日起取消入境旅客須提供陰性檢測證明的規定，而且該州一直都沒有實施強制戴口罩令。

至於國際旅行，前往中國的旅客，目前必須在登機前提供核酸和血清抗體雙檢測證明，並取得當地使領館認證的綠色健康碼才能入境中國，如果是新冠肺炎確診者，或對病毒呈陽性反應者，則需在康復後做肺部CT或X光檢測，同時還要做2次核酸檢測陰性證明，然後提交給當地中國使領館審核，獲批後，在離境前48小時內還要再做雙檢測。

所有入境中國的遊客，包括中國公民，在抵達後須在指定場所接受14天隔離，如果是上海入境，則可以選擇在指定場所隔離7天，然後在家隔離7天。

前往香港的旅客包括香港居民，如果入境前21天去過巴西、愛爾蘭、南非和英國的遊客，則禁止入境，如果從美國去香港，則必須在登機時出示72小時內的核酸檢測陰性證明，抵達香港機場後，還須接受病毒檢測，結果呈陰性者，仍須強制在指定地點隔離21天。

前往台灣的旅客，包括台灣居民和過境轉機旅客，必須提交出發前3天的病毒檢測陰性證明，而且入境後，須到集中檢疫場所隔離14天，如果居家檢疫則必須1人1戶，隔離期滿後才能進入社區。

至於其他國家，日本自3月2日起禁止外國人入境，南韓的入境旅客目前必須提供72小時內的核酸檢測陰性證明，歐洲申根公約國家則仍然禁止非必要旅行的美國遊客入境。

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