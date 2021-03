「居家抗疫一周年」專題：全球各國實施旅行限制（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

自從去年3月疫情爆發後,全球各國開始實施旅行限制,包括要求出入境遊客必須做新冠病毒檢測,或自我隔離等防疫措施,本集的「居家抗疫一周年」專題,帶大家了解有關旅行限制的消息。

去年1月31號,美國衛生部宣佈國家進入公共健康緊急狀態,自2月2日起,要求武漢回來的美國公民、永久居民及其直系親屬,都要接受14天隔離,如果非公民非居民的外籍遊客,在過去14天去過中國,也會禁止入境美國,隨後又先後對意大利、伊朗、南韓以及歐洲28個國家實施旅行限制。

去年3月19號,國務院發出全球範圍旅遊警告,呼籲美國人不要到海外旅行,而在海外的美國人也應立即返美,同時關閉了美加和美墨邊境,限制非必要旅行通關。

白宮上個月表示,延長關閉美加美墨陸路邊境時間到3月21日,不過周四又再度宣佈延長關閉時間至4月21日,而且加拿大政府已從上個月開始,要求陸路返國的加拿大人,必須提供新冠病毒檢測證明。

今年1月26號,美國政府要求所有入境美國的航空旅客,必須提供登機前3天內的新冠病毒陰性檢測證明,但對陸路和海運入境者並沒有此項要求,拜登總統上台後,還立即簽署行政命令,要求所有搭乘美國公共交通的乘客必須戴口罩,包括飛機、火車、公車巴士、地鐵和捷運等。

至於在美國境內旅行,白宮尚未強制要求國內遊客做新冠病毒檢測,只有夏威夷州最嚴格,美加以及跨太平洋的日本和韓國遊客在入境夏威夷時,若能提供夏威夷政府認可的新冠病毒陰性檢測證明,才可以豁免入境後的10天隔離期,而來自其他國家的遊客,如果不能提供符合當地規定的檢測證明,都必須強制完成10天自我隔離才能外出活動。

另外,如果過去14天去過巴西、中國、英國、歐洲的申根公約國家、伊朗、愛爾蘭和南非的遊客,將被禁止入境夏威夷,只有美國公民除外。

而在今年4月5日之前,凡是前往夏威夷Kauai島的遊客,在抵達前除了要提交陰性檢測證明,還要證明在夏威夷其他島已經停留超過3天,才能豁免10天隔離期,如果是直接飛抵Kauai島,則除了要在登機前72小時內做新冠病毒陰性檢測,還要於抵達後在酒店隔離3天,然後再做一次檢測,結果呈陰性才能解除隔離。

至於前往茂宜島,則要求所有遊客必須下載AlohaSafe Alert app,同意進行接觸者追蹤,否則仍須接受10天隔離。

夏威夷州政府也正在考慮從5月1日開始,允許已完成疫苗接種兩個星期以上的遊客,入境後無須再隔離。

阿拉斯加州已於2月14日起取消入境旅客須提供陰性檢測證明的規定,而且該州一直都沒有實施強制戴口罩令。

至於國際旅行,前往中國的旅客,目前必須在登機前提供核酸和血清抗體雙檢測證明,並取得當地使領館認證的綠色健康碼才能入境中國,如果是新冠肺炎確診者,或對病毒呈陽性反應者,則需在康復後做肺部CT或X光檢測,同時還要做2次核酸檢測陰性證明,然後提交給當地中國使領館審核,獲批後,在離境前48小時內還要再做雙檢測。

所有入境中國的遊客,包括中國公民,在抵達後須在指定場所接受14天隔離,如果是上海入境,則可以選擇在指定場所隔離7天,然後在家隔離7天。

前往香港的旅客包括香港居民,如果入境前21天去過巴西、愛爾蘭、南非和英國的遊客,則禁止入境,如果從美國去香港,則必須在登機時出示72小時內的核酸檢測陰性證明,抵達香港機場後,還須接受病毒檢測,結果呈陰性者,仍須強制在指定地點隔離21天。

前往台灣的旅客,包括台灣居民和過境轉機旅客,必須提交出發前3天的病毒檢測陰性證明,而且入境後,須到集中檢疫場所隔離14天,如果居家檢疫則必須1人1戶,隔離期滿後才能進入社區。

至於其他國家,日本自3月2日起禁止外國人入境,南韓的入境旅客目前必須提供72小時內的核酸檢測陰性證明,歐洲申根公約國家則仍然禁止非必要旅行的美國遊客入境。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。