中半島Millbrae市上周四下午發生搶劫案。

女事主上周四下午4點半在Broadway街200號路段遭到兩個男人搶劫,其中一人推倒女事主,並搶走她的手袋,兩名賊人之後坐上一輛汽車逃離現場。

女事主並無受傷,警方仍在調查案件,呼籲有線索的目擊者,致電匿名報案熱線(800) 547-2700。

