【灣區新聞】Palo Alto市Kehilla猶太高中今年首次前往中國招生（視頻）

KTSF 萬若全報導】

位於Palo Alto的Kehilla猶太高中,今年首次前往中國招生,帶您了解該校的國際學生計畫。

Kehillah猶太高中的招生總監Dave Weiner,上星期從中國回來,這是該校成立國際學生計劃,首次前往中國上海招生。

Weiner說:「我的理念是跨文化交流和相互理解,我確實覺得,我們正在失去一些東西,你知道作為兩種文化,我們無法交流想法,這就是為什麼我非常強烈地,想要在這裡接待中國學生,這就是我們也在探索交換計劃的原因。」

Kehillah將核發學生簽證,接受父母不住在美國的國際學生,並安排學生住在當地寄宿家庭。

Weiner表示,他在上海和有興趣的家長談過,想把孩子送來美國讀高中的一個原因是,中國的升學壓力太激烈,Kehillah雖然也是大學預備學校,相較於灣區一些以升學為導向的私立高中,Weiner表示,Kehillah壓力相對較小。

Weiner說:「首先也是最重要的,就是我們的社區參與度,壓力較小,我給你舉個例子,我們的孩子進入了很棒的大學,但例如高年級學生今年達成協議,他們不會互相談論他們要申請的學校,但這是故意的,因為他們想減少他們所感受到的焦慮。」

該校在兩年前開設了中文班,中文老師蔡欣凌也一塊前往中國招生,她說,Kehillah的老師十分國際化,就連白人校長都在中國待過六年,而學校師生比例一比九,對於國際學生,可以得到很好的照顧。

蔡欣凌說:「我們師生比很低,所以像一個學生來,他其實基本上六個導師在旁邊,比如說我們就有大學指導老師,心理輔導老師,還有三位老師然後他自己的導師之外,再加上我,所以基本上一個學生,有六個老師在旁邊協助他,在這個就是新的環境中,能夠比較快速的能夠適應,他們的學習的這樣的一個學術方面,也不用擔心。」

Kehillah是一所猶太高中,您可能好奇學生的背景以及該校的宗旨,下集繼續為您報導。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。