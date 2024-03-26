【灣區新聞】Palo Alto市Kehilla猶太高中今年首次前往中國招生（視頻）

KTSF 萬若全報導】

位於Palo Alto的Kehilla猶太高中，今年首次前往中國招生，帶您了解該校的國際學生計畫。

Kehillah猶太高中的招生總監Dave Weiner，上星期從中國回來，這是該校成立國際學生計劃，首次前往中國上海招生。

Weiner說：「我的理念是跨文化交流和相互理解，我確實覺得，我們正在失去一些東西，你知道作為兩種文化，我們無法交流想法，這就是為什麼我非常強烈地，想要在這裡接待中國學生，這就是我們也在探索交換計劃的原因。」

Kehillah將核發學生簽證，接受父母不住在美國的國際學生，並安排學生住在當地寄宿家庭。

Weiner表示，他在上海和有興趣的家長談過，想把孩子送來美國讀高中的一個原因是，中國的升學壓力太激烈，Kehillah雖然也是大學預備學校，相較於灣區一些以升學為導向的私立高中，Weiner表示，Kehillah壓力相對較小。

Weiner說：「首先也是最重要的，就是我們的社區參與度，壓力較小，我給你舉個例子，我們的孩子進入了很棒的大學，但例如高年級學生今年達成協議，他們不會互相談論他們要申請的學校，但這是故意的，因為他們想減少他們所感受到的焦慮。」

該校在兩年前開設了中文班，中文老師蔡欣凌也一塊前往中國招生，她說，Kehillah的老師十分國際化，就連白人校長都在中國待過六年，而學校師生比例一比九，對於國際學生，可以得到很好的照顧。

蔡欣凌說：「我們師生比很低，所以像一個學生來，他其實基本上六個導師在旁邊，比如說我們就有大學指導老師，心理輔導老師，還有三位老師然後他自己的導師之外，再加上我，所以基本上一個學生，有六個老師在旁邊協助他，在這個就是新的環境中，能夠比較快速的能夠適應，他們的學習的這樣的一個學術方面，也不用擔心。」

Kehillah是一所猶太高中，您可能好奇學生的背景以及該校的宗旨，下集繼續為您報導。

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