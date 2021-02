【KTSF】

舊金山(三藩市)校區委員會周二表決通過永久廢除Lowell高中以成績優先的收生制,改為以抽籤收生。

從2021至2022學年起,Lowell收生形式將會永久改為跟其他高中一樣,以抽籤派位。

校區委員會周二晚在Zoom上舉行多個小時的會議,最終以5比2票通過議案,投反對票的分別是唯一的華裔委員林謙悅,以及Kevine Boggess,他們認為應該進行更多社區諮詢。

支持議案的委員就認為,這個改動是要停止制度上的種族歧視,以及認為現時學生的族裔不夠多元化。

