【灣區新聞】舊金山市長候選人羅偉走訪日落區商戶 回應批評（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

競選舊金山（三藩市）市長的羅偉（Daniel Lurie）週一走訪日落區Irving街商戶，在了解民眾關心的議題之外，也回應了近來針對他的批評。

羅偉的競選團隊表示，已經舉行了75場和市民交流的活動，並召集了超過三百名義工，在週一的活動中，羅偉沿著日落區的Irving街，向商戶了解他們關注的議題。

羅偉說：「我會到市內每個角落，沿街和商戶們見面，試圖了解小商業所經歷的問題，在這條街上，不斷出現破門行竊，人們不感到安全，一再發生的盜竊促使商戶認為，威脅到他們持續營業，感覺一直受到攻擊，一些人甚至請了私人保安，這是不能讓人接受的。」

羅偉表示，市府需要聘請更多警員，並保留要退休的警員，和給予警察部門在執法工作上的支持，例如裝置更多的閉路電視，和在執法工作上使用無人機等。

針對近日有其他表態參選市長人士的團隊，批評羅偉主導的非牟利機構Tipping Point在解決社會問題上成績不一。

羅偉表示，他的非牟利機構並沒有獲得任何市府撥款，他覺得可以拿該機構取得的成果，和任何對手的工作做比較。

羅偉說：「要是我們犯了錯的話，我們會要向相關的小組問責，我們會停止在那方面的撥款，把資源轉到其他有成效的小組，這是我們會繼續做的。」

針對舊金山Standard的報導指出，羅偉競選團隊用了許多錢在競選活動上，而羅偉可能需要動用自身的財產競選的問題。

羅偉表示，在未來幾個月，還不需要做出是否動用自己資產競選的決定。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。