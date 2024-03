【灣區新聞】舊金山市長候選人羅偉走訪日落區商戶 回應批評（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

競選舊金山(三藩市)市長的羅偉(Daniel Lurie)週一走訪日落區Irving街商戶,在了解民眾關心的議題之外,也回應了近來針對他的批評。

羅偉的競選團隊表示,已經舉行了75場和市民交流的活動,並召集了超過三百名義工,在週一的活動中,羅偉沿著日落區的Irving街,向商戶了解他們關注的議題。

羅偉說:「我會到市內每個角落,沿街和商戶們見面,試圖了解小商業所經歷的問題,在這條街上,不斷出現破門行竊,人們不感到安全,一再發生的盜竊促使商戶認為,威脅到他們持續營業,感覺一直受到攻擊,一些人甚至請了私人保安,這是不能讓人接受的。」

羅偉表示,市府需要聘請更多警員,並保留要退休的警員,和給予警察部門在執法工作上的支持,例如裝置更多的閉路電視,和在執法工作上使用無人機等。

針對近日有其他表態參選市長人士的團隊,批評羅偉主導的非牟利機構Tipping Point在解決社會問題上成績不一。

羅偉表示,他的非牟利機構並沒有獲得任何市府撥款,他覺得可以拿該機構取得的成果,和任何對手的工作做比較。

羅偉說:「要是我們犯了錯的話,我們會要向相關的小組問責,我們會停止在那方面的撥款,把資源轉到其他有成效的小組,這是我們會繼續做的。」

針對舊金山Standard的報導指出,羅偉競選團隊用了許多錢在競選活動上,而羅偉可能需要動用自身的財產競選的問題。

羅偉表示,在未來幾個月,還不需要做出是否動用自己資產競選的決定。

