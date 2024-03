【灣區新聞】香港人社區中心擴展至全球18間中心 創辦人希望凝聚海外港人（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

香港人社區中心(HKCC)成立至今差不多兩年,從最初只有灣區一間中心,到現在擴展到全球有18間,遍佈於北美、歐洲及澳州,他們希望未來可以開設更多中心,凝聚散佈在海外的香港人。

香港人社區中心(HKCC)過去的週末在東灣Fremont舉辦香港市集,有從東岸波士頓遠道而來的香港人廣播劇頻道擺攤,有各式各樣的展品,亦有戶外音樂表演。

全球首間香港人社區中心2022年7月在灣區成立,至今全球共有18間中心,散佈在北美、英國、德國和澳州。

中心創辦人Matthew說,社區中心旨在幫助不同地方的香港移民,讓大家在外國落地生根,甚至感到徬徨時,能夠有一個同聲同氣的環境互相照應。

Matthew說:「很簡單,在哪裡修理車,哪個修理水喉的師傅,這些簡單的事物,大家是很樂意分享這些資訊。」

香港人社區中心即將在南加州聖地牙哥開一間新的中心,時事評論員兼中心的董事利世民指,香港人在海外繼續當香港人之際,亦同時要融入當地社會。

利世民董事說:「在美國你是一個美國的香港人,在英國是英國的香港人,香港人社區中心在不同地方最重要的工作,就是可以讓剛來的香港人,和已經居住很久的香港人,可以有一種融和。」

他希望未來可以在不同地方開設更多中心,繼續凝聚香港人。

利世民說:「我們希望有香港人的地方,就有香港人社區中心,讓香港人知道原來你不孤單,你到哪裡都可以找到香港人。」

當被問到最難忘是甚麼,中心創辦人Matthew說,是一位芝加哥中心負責人的這番說話。

Matthew說:「二、三十年後他百年歸老,他都希望他的子孫,能記著自己香港人的身份,來到香港人社區中心,和其他不同香港人玩,我覺得這件事很感動,我們經常都問,比如50年後、兩代之後,還會記得我們是香港人嗎?」

