【灣區新聞】香港人社區中心擴展至全球18間中心 創辦人希望凝聚海外港人（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

香港人社區中心（HKCC）成立至今差不多兩年，從最初只有灣區一間中心，到現在擴展到全球有18間，遍佈於北美、歐洲及澳州，他們希望未來可以開設更多中心，凝聚散佈在海外的香港人。

香港人社區中心（HKCC）過去的週末在東灣Fremont舉辦香港市集，有從東岸波士頓遠道而來的香港人廣播劇頻道擺攤，有各式各樣的展品，亦有戶外音樂表演。

全球首間香港人社區中心2022年7月在灣區成立，至今全球共有18間中心，散佈在北美、英國、德國和澳州。

中心創辦人Matthew說，社區中心旨在幫助不同地方的香港移民，讓大家在外國落地生根，甚至感到徬徨時，能夠有一個同聲同氣的環境互相照應。

Matthew說：「很簡單，在哪裡修理車，哪個修理水喉的師傅，這些簡單的事物，大家是很樂意分享這些資訊。」

香港人社區中心即將在南加州聖地牙哥開一間新的中心，時事評論員兼中心的董事利世民指，香港人在海外繼續當香港人之際，亦同時要融入當地社會。

利世民董事說：「在美國你是一個美國的香港人，在英國是英國的香港人，香港人社區中心在不同地方最重要的工作，就是可以讓剛來的香港人，和已經居住很久的香港人，可以有一種融和。」

他希望未來可以在不同地方開設更多中心，繼續凝聚香港人。

利世民說：「我們希望有香港人的地方，就有香港人社區中心，讓香港人知道原來你不孤單，你到哪裡都可以找到香港人。」

當被問到最難忘是甚麼，中心創辦人Matthew說，是一位芝加哥中心負責人的這番說話。

Matthew說：「二、三十年後他百年歸老，他都希望他的子孫，能記著自己香港人的身份，來到香港人社區中心，和其他不同香港人玩，我覺得這件事很感動，我們經常都問，比如50年後、兩代之後，還會記得我們是香港人嗎？」

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