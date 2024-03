【KTSF】

南灣聖荷西警方週一宣布,經過三個多月的調查,逮捕到涉嫌在去年底騷擾一名未成年女學生的28歲男性教師Giovanny LaTorre,並呼籲有類似情況的其他受害人或知情者也向警方通報。

聖荷西警方去年12月13日接到未成年人士被騷擾的報案,前往ACE Empower特許學校,發現嫌犯是一名男性教師,而受害人是一名未成年女學生。

聖荷西警察局針對兒童網路犯罪工作組隨即展開調查,確認嫌犯為28歲的Giovanny LaTorre,他涉嫌與受害人有不當的電子和手寫通訊,警方在3月20日將他逮捕,目前被依騷擾或猥褻未成年人罪名,被關押在聖塔克拉拉縣主監獄。

有線索的人士可連絡警方408-273-2959。

