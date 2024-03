【KTSF】

舊金山(三藩市)Portola區發生雙重兇殺案,警方在一棟住宅裡面,發現兩個人中槍死亡。

兇殺案現場位於Dwight街夾San Bruno Ave,警方表示,週日晚8點44分左右接報,抵達現場後,發現房屋內有兩個成年人被槍殺,證實當場死亡。

警方表示,目前尚未逮捕任何人,有案件資料的人士,可致電警方匿名報案熱線(415) 575-4444。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。