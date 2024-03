【全國新聞】司法部起訴七中國籍男子 指控他們屬於與中國政府有關連的駭客組織（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦司法部起訴七名中國籍男子,指控他們屬於一個與中國政府有關連的駭客組織,司法部指,被告涉嫌針對批評中國的人士,和在美國的商業和政客進行駭客入侵的行動,以從事商業間諜和收集國外情報。

聯邦司法部週一公開的起訴書中表示,起訴7名中國籍男子,指他們涉嫌進行入侵電腦的活動,與進行網絡欺詐,在14年的時間內,針對在美國和中國以外批評中國的人士、商業和政客等,並從中進行商業間諜活動,和收集外國情報。

司法部公開這7名被告的中文名字,他們是38歲的倪高彬、37歲的翁明、34歲的程鋒、38歲的彭耀文、孫小輝、35歲的熊旺和38歲的趙光宗。

聯邦司法部表示,這7人屬於一個名為APT31的駭客組織,起訴書指這七人,和數十個中國國家安全部的情報職員、駭客承包商,和其他支援人員進行駭客活動。

文件指,這個APT31的駭客組織,是湖北省國安部位於武漢操作的一個網絡間諜項目,自2010年或之前,從事中國國內外的駭客活動,對象是政治異議人士,和支持他們的政府和政治官員、選舉中的參選人、支持異議人士、在美國的個人或公司。

文件指出,報告和APT31組織,對數千個美國內外的個人與公司進行駭客活動,成功取得駭入對象的網絡、電郵賬戶、雲端儲存和電話記錄等,持續多年。

文件指,被告和APT31組織冒充記者或新聞機構,向他們下手的對象發出超過1萬件有害的電郵,電郵中隱藏著跟蹤鏈接,看起來像是新聞報告,但要是受害人一打開,確實地點和IP網絡地址、相關網路和使用配備的資料

上載給駭客集團,該集團再從這些資料中,做出更加針對個人的入侵行動,包括進入受害人住家的網絡,和使用的電子配備。

受害人包括在歐盟批評中國的人士和組織,包括英國的國會議員、在美國,包括白宮、司法部、商務部、財政部、外交部還有兩黨議員等。

在商業間諜方面,駭客對一些涉及國防、通訊、貿易、金融、科研的公司也企圖和成功入侵。

一些香港民運人士在香港和美國的資料也被入侵。

聯邦司法部表示,不會容忍中國政府恐嚇受到美國法律保障的人士,也不會容忍美國商業受到盜竊。

