【全國新聞】司法部起訴七中國籍男子 指控他們屬於與中國政府有關連的駭客組織（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦司法部起訴七名中國籍男子，指控他們屬於一個與中國政府有關連的駭客組織，司法部指，被告涉嫌針對批評中國的人士，和在美國的商業和政客進行駭客入侵的行動，以從事商業間諜和收集國外情報。

聯邦司法部週一公開的起訴書中表示，起訴7名中國籍男子，指他們涉嫌進行入侵電腦的活動，與進行網絡欺詐，在14年的時間內，針對在美國和中國以外批評中國的人士、商業和政客等，並從中進行商業間諜活動，和收集外國情報。

司法部公開這7名被告的中文名字，他們是38歲的倪高彬、37歲的翁明、34歲的程鋒、38歲的彭耀文、孫小輝、35歲的熊旺和38歲的趙光宗。

聯邦司法部表示，這7人屬於一個名為APT31的駭客組織，起訴書指這七人，和數十個中國國家安全部的情報職員、駭客承包商，和其他支援人員進行駭客活動。

文件指，這個APT31的駭客組織，是湖北省國安部位於武漢操作的一個網絡間諜項目，自2010年或之前，從事中國國內外的駭客活動，對象是政治異議人士，和支持他們的政府和政治官員、選舉中的參選人、支持異議人士、在美國的個人或公司。

文件指出，報告和APT31組織，對數千個美國內外的個人與公司進行駭客活動，成功取得駭入對象的網絡、電郵賬戶、雲端儲存和電話記錄等，持續多年。

文件指，被告和APT31組織冒充記者或新聞機構，向他們下手的對象發出超過1萬件有害的電郵，電郵中隱藏著跟蹤鏈接，看起來像是新聞報告，但要是受害人一打開，確實地點和IP網絡地址、相關網路和使用配備的資料

上載給駭客集團，該集團再從這些資料中，做出更加針對個人的入侵行動，包括進入受害人住家的網絡，和使用的電子配備。

受害人包括在歐盟批評中國的人士和組織，包括英國的國會議員、在美國，包括白宮、司法部、商務部、財政部、外交部還有兩黨議員等。

在商業間諜方面，駭客對一些涉及國防、通訊、貿易、金融、科研的公司也企圖和成功入侵。

一些香港民運人士在香港和美國的資料也被入侵。

聯邦司法部表示，不會容忍中國政府恐嚇受到美國法律保障的人士，也不會容忍美國商業受到盜竊。

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