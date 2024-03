【有線新聞】

美國馬里蘭州有大橋被船撞擊後倒塌,多輛汽車墮海。

網上片段可見,船隻駛近巴爾的摩一條大橋時撞向橋墩,橋身起火隨即斷開、迅速倒塌。

Several vehicles were on the bridge when it collapsed. Rescue work is ongoing. https://t.co/PD4kquFrm0 — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

意外在周二凌晨約1時半發生,馬里蘭州交通部門指受事故影響,來回行車線已關閉,交通需要改道。

巴爾的摩市長則稱,救援人員正趕到現場搜救,這條大橋有47年歷史,全長約3公里。

