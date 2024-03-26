【灣區新聞】Foster City暫緩推行電氣化速度 原因是甚麼（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州為了實施減排，建築法規要求新開發項目使用全電設備，灣區許多縣市也開始朝此方面前進，不過中半島城市Foster City決定暫緩推行電氣化的速度，原因是甚麼呢？

The Daily Journal的報導指出，灣區San Mateo縣、Contra Costa縣，以及Brisbane市在內的縣市，目前都暫停執行全電氣化範圍法規，中半島城市Foster City也採取觀望態度，主要原因是，聯邦第九巡迴上訴法庭裁決，東灣城市柏克萊天然氣禁令違法，讓許多縣市擔憂可能的法律訴訟。

自從這宗訴訟有裁決之後，包括半島清潔能源在內的地區機構和地方司法管轄區，一直在修改其覆蓋範圍法規中的語言，以便更緊密地與空氣品質和能源消耗等績效指標掛鉤，而不是明確要求全電氣化，希望措辭可能在法律上更站得住腳。

另一方面，Foster City的民選官員，對於配電系統負載力不足也表示擔憂。

根據Frontier Energy Group，對該市最多住宅和商業客戶提供電力的電網負荷量已經達到89%，預測到2030全市的配電系統負載量將嚴重不足，如果電力不夠，如何談全市電氣化。

要實施全市電氣化，還必須將電力設施升級，將會讓業主花很多錢。

Foster City的供電設施都埋藏在地底，所以住戶如果要做全電化工程，成本會更昂貴。

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