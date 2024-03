【灣區新聞】護士工會與Santa Clara縣府談判破裂 數千護士將罷工三天

【KTSF】

護士工會與南灣Santa Clara縣政府的合約談判破裂,縣府醫療保健系統的數千名護士,將從4月2日起罷工三天。

由於與縣政府的勞資談判破裂,代表Santa Clara縣3750名護士的工會,註冊護士專業協會RNPA,上週五向縣政府發出罷工通知,Santa Clara Valley醫療中心的所有工會護士,將於4月2日發起為期3日的罷工。

勞資雙方自去年10月上一份合同到期之後,一直進行合約談判,護士要求增加人手、加強安全措施,以及改善薪酬和福利。

縣政府表示,自2020年以來,工會護士已獲得近30%的加薪,單是在上一個財政年度,大部份的護士獲加薪13%,包括超時補水在內,全職工會護士的年薪平均約為25萬9千元。

縣政府預期,Santa Clara縣下個財政年度將出現2億5千萬元結構性財赤,縣府指,員工合約必須確保政府的財政能夠長期可持續地為社區提供安全網服務。

縣府將繼續與護士工會進行談判,為雙方達成公平、有競爭力和可持續的合約共識,以避免罷工。

