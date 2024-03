【KTSF】

連鎖超市Trader Joe’s宣布每條香蕉加價4仙,是超過20年後首度加價。

Trader Joe’s的香蕉,過去20多年都是每條賣19仙,現在加價至每條23仙,升幅超過兩成。

Trader Joe’s發言人表示,因應全國供應鏈成本有所改變,必須作出今次稍微加價。

根據聯邦食品及藥物管理局(FDA),2023年一項報告,香蕉近年來都因為價格偏低,備受消費者歡迎,不同連鎖超市在競爭下,都會以低價吸引民眾購買香蕉等產品,並在其他更貴的產品上消費。

