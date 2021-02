San Mateo縣與Palo Alto市為餐飲業推紓困計劃

【KTSF】

San Mateo縣為縣內的餐館、啤酒廠和酒莊提供紓困金,符合資格的商業有機會獲得一萬元撥款。

當局周一中午開始接受申請,網址是 http://smcstrong.org/restaurantrelief。

San Mateo縣裡面的餐館、啤酒廠和酒莊都可以提出申請,獲發撥款的商戶,可以用這一萬元來支付員工開支、鋪租,或因應疫情而需要對商舖的裝修。

申請截止日期是3月8號,詳情可瀏覽 https://cmo.smcgov.org/press-release/feb-22-2021-targeted-relief-vital-slice-local-economy-grant-applications-open-monday

南灣Palo Alto也推出餐飲業補助計劃,周一起接受網上申請,合資格並獲批的餐館,可以獲得最多一萬元補助,申請網址是 http://www.cityofpaloalto.org/restaurantrelief

