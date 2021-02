【KTSF】

灣區中半島San Mateo縣以及北灣Marin縣,從疫情紫色級別放寬至紅色級別。

星期三凌晨開始,San Mateo縣將准許室內堂食,人數上限為25%或不多於100人,以人數較少者為準。

詳情請收看本台晚間新聞。

