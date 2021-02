【KTSF】

國會參議院周二召開首次公開聆訊,就1月6日國會大樓衝突事件探討國會山莊有何保安漏洞。

議員質詢搞事份子如何衝入國會大樓,是否存在安全漏洞,前國會警察局長及其他警察作證時都否認他們沒有準備好。

他們聲稱,多個機構缺乏準確情報,其實大都會警察部門的警察12小時一更,已經全面部署,警員也取消休假,但這些人力不足以應付前所未有突如其來的襲擊,因此單是指責國會領導層只會誤導事實的真相。

1月6日國會大樓衝擊事件造成5人死亡,最少250人被檢控。

